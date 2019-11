Google發函說明解雇職員決定 勞資緊張關係升溫（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷公司Google週一向員工發函,解釋解雇4名職員的決定,這使得公司和職員之間的緊張關係升溫。

Google週一給公司所有職員發的電郵,當中解釋為什麼解雇4名職員,該公司保安與調查組寄出的電郵指,這4名職員涉嫌觸犯公司的資料保安政策。

Google指,被解僱職員涉嫌進入其他職員的日曆,並向公司外的人透露他們的行蹤。

近年來Google的員工因為反對公司的一些決策,雙方關係緊張,例如不滿公司處理一些高層人員涉嫌性騷擾卻沒有受到合理處分,不滿公司在應對氣候變化的行動,不滿公司爭取軍事合同,不滿公司計畫設計一個可以在中國使用有一定審查功能的搜索器。

有職員上週五在舊金山的Google總部示威,要求公司重新聘用兩名在放行政假的職員,其中一名職員透露,已經正式被解僱。

一些Google職員發表聲明表示,公司目前針對職員組織起來,發出反對聲浪。

Google週二沒有就有關電郵內容和事件對外發表意見。

