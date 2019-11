加州車輛管理局被揭出售駕駛人個資獲利

【KTSF 江良慧報導】

加州車輛管理局(DMV)一份文件揭露,DMV出售駕駛人士的個人資料,每年因此獲得5,000萬的額外收入,有關資料包括姓名、地址和車輛登記資料。

VICE網站的科技新聞部Motherboard申請查看公共記錄,發現一份DMV文件,揭露DMV向私人機構出售駕駛人士個人資料獲利。

文件並沒有點名個別私人公司,但就說包括保險公司、汽車製造商和一些未來的雇主。

VICE之前調查全國的DMV,發現數據經紀LexisNexis和消費者信用報告機構Experian,都有積極購買數據,但VICE的報告就說,不清楚加州DMV最近有否向這些機構出售數據。

而DMV發言人Marty Greenstein接受查詢時就表示,他們出售數據的做法,符合現行加州法例。

DMV近年來一直受到嚴格審查,因為他們處理更換Real ID和駕駛執照續期出錯,導致15萬人受影響,令加州各地DMV都大排長龍。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。