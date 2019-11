東灣華裔男子承認為中國國安部在美國從事間諜活動

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦司法部控告東灣Hayward華裔男人Xuehua Peng為中國國安部在美國從事間諜活動,被告與控方達成認罪協議,希望換取較輕的刑期。

根據聯邦法庭文件,Peng又名Edward Peng,涉嫌為中國國安部在美國從事間諜活動。

起訴書顯示,被告2015年到2018年期間,幾次在灣區以及喬治亞州的酒店留下給情報人員的錢,然後拿走情報人員在酒店房間留下的情報資料。

法庭文件顯示,這名情報人員是美國政府派出的雙重間諜,在行動中所給予的機密資料美國政府都審查過。

Peng週一在東灣奧克蘭聯邦法庭承認以未註冊的中國人員身份為中國辦事,將美國國家安全資料傳遞給中國。

被告在庭上同意接受入獄4年以及罰款3萬元的刑罰,不過法官週一拒絕接受這份認罪協議,將等到明年3月判刑時才作出決定。

根據被告原本的控罪,如果接受陪審團審訊而定罪的話,最高刑罰是入獄10年和罰款25萬元。

Peng在認罪協議中指出,2015年他到中國公幹時,一名國安部官員接觸他,Peng同意為對方傳遞資料,但他聲稱並不知道所傳遞資料的內容'

2015年到2018年,Peng總共到中國6次,每次出發前都在指定的酒店房間,留下載有2萬元的信封給提供情報的美方雙重臥底。

另外在調查過程中,FBI發現Peng一名居住在北灣的姊妹成立了幾間公司,使用公司名義,分別在舊金山、Napa、Dixon和東灣奧克蘭(屋崙)購買商業物業,包括散房公寓、葡萄園和酒店,在奧克蘭的Red Lion酒店就是其中之一,而購買物業的錢來自中國。

法庭文件指出,Peng的姊妹涉嫌為中國買家充當“稻草買家”,從中獲利,而Peng也有份參與其中。

法庭文件顯示,調查人員向法庭申請搜查令,相信被告在Hayward的住家,有涉及為外國從事非法活動,以及涉嫌欺詐和洗錢等證據。

Peng是美國公民,曾在灣區經營旅遊公司,接待從中國來的學生和旅客。

