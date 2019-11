感恩節將至 舊金山華埠有免費派火雞禮品活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週四就是感恩節,舊金山華埠週二免費派發5,000多份禮品及火雞,讓居民提早慶節。

冒著寒風,冒著雨,仍不減華埠居民對免費禮品的熱愛。

新僑服務中心週二在花園角派發5,000份感恩節禮包,排隊的人龍足足圍起超過半個花園角,最吸引的是禮包裡全部都是食品。

新僑服務中心主席譚石明說:”我們有油、有醬油、有蠔油、很多麵,還有很多其他的東西,其實我都擔心一個老人家不知拿不拿到,很重,我自己都覺得很重。”

新僑服務中心行政主任陳浩源(Goerge Chan)說:”希望透過這個感恩節,讓大家覺得新僑服務中心,與那麼多位參與食品派發這個活動的人,都感受到他們感恩的態度。”

排隊的市民全部都要預先在新僑拿籌,新僑表示,今年原本只預派發500份禮包,由於市民非常踴躍,贊助商又願意”加碼”,因此變成今天的5,000份,至於明年,新僑有計劃再”加碼”至7,500份,希望這份喜悅延伸至市內其他社區。

舊金山居民鄧慶之說:”老人家非常高興,感恩節真的要感恩,作為舊金山居民,得到這些好的禮物,我們老人家很感恩。”

講到感恩節,怎會少了火雞呢?舊金山市長布里德(London Breed)及聖荷西市長Sam Liccardo週二在華埠公共房屋平園為居民派發火雞。

在公共房屋長大的布里德由祖母養大,布里德表示,祖母在2016年過身,將對祖母的思念奉獻給其他長者,令她很高興。

布里德說:”來到這裡感覺很好,有很多祖母,跟他們聊天,跟這些祖父相處,我知道這令他們很高興,同時亦令我笑逐顏開。”

至於Liccardo罕見現身舊金山,其實是因為幾個月前,舊金山、奧克蘭(屋崙)及聖荷西市長在一個清潔海灣活動上打賭,看看哪個城市當日的義工最多,最終舊金山勝出,其餘兩個城市的市長週二就來派火雞,做義工。

Liccardo說:”這樣的義工更有趣,派火雞及其他免費禮品,很有趣,這總是比我在工作上做的任何決定受歡迎。”

除了免費派發禮物外,在感恩節當日,安老自助處會在Mason街一間長者公寓,免費派發感恩節大餐,招待長者。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。