感恩節將至 舊金山華埠有免費派火雞禮品活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週四就是感恩節，舊金山華埠週二免費派發5,000多份禮品及火雞，讓居民提早慶節。

冒著寒風，冒著雨，仍不減華埠居民對免費禮品的熱愛。

新僑服務中心週二在花園角派發5,000份感恩節禮包，排隊的人龍足足圍起超過半個花園角，最吸引的是禮包裡全部都是食品。

新僑服務中心主席譚石明說：”我們有油、有醬油、有蠔油、很多麵，還有很多其他的東西，其實我都擔心一個老人家不知拿不拿到，很重，我自己都覺得很重。”

新僑服務中心行政主任陳浩源（Goerge Chan）說：”希望透過這個感恩節，讓大家覺得新僑服務中心，與那麼多位參與食品派發這個活動的人，都感受到他們感恩的態度。”

排隊的市民全部都要預先在新僑拿籌，新僑表示，今年原本只預派發500份禮包，由於市民非常踴躍，贊助商又願意”加碼”，因此變成今天的5,000份，至於明年，新僑有計劃再”加碼”至7,500份，希望這份喜悅延伸至市內其他社區。

舊金山居民鄧慶之說：”老人家非常高興，感恩節真的要感恩，作為舊金山居民，得到這些好的禮物，我們老人家很感恩。”

講到感恩節，怎會少了火雞呢？舊金山市長布里德（London Breed）及聖荷西市長Sam Liccardo週二在華埠公共房屋平園為居民派發火雞。

在公共房屋長大的布里德由祖母養大，布里德表示，祖母在2016年過身，將對祖母的思念奉獻給其他長者，令她很高興。

布里德說：”來到這裡感覺很好，有很多祖母，跟他們聊天，跟這些祖父相處，我知道這令他們很高興，同時亦令我笑逐顏開。”

至於Liccardo罕見現身舊金山，其實是因為幾個月前，舊金山、奧克蘭（屋崙）及聖荷西市長在一個清潔海灣活動上打賭，看看哪個城市當日的義工最多，最終舊金山勝出，其餘兩個城市的市長週二就來派火雞，做義工。

Liccardo說：”這樣的義工更有趣，派火雞及其他免費禮品，很有趣，這總是比我在工作上做的任何決定受歡迎。”

除了免費派發禮物外，在感恩節當日，安老自助處會在Mason街一間長者公寓，免費派發感恩節大餐，招待長者。

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