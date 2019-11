灣區迎今年雨季首場暴風雨 Sierra山區下雪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

大雨週二下午抵達灣區,間斷性的雨勢將持續到週三,受到風暴的影響,奧克蘭(屋崙)國際機場週二傍晚停電,導致機場安檢一度出現延誤,機場當局也隨即啟用備用發電機因應,目前該機場已恢復供電。

週二下午開始下大雨,使得馬路上出現雨刷起舞的景象,東灣Walnut Creek一間售賣汽車零件的商店,不需要等到感恩節之後,週二就出現許多顧客的情況。

店主表示,雨季開始的第一場雨,熱門物品就是雨刷和雪鍊,單是到週二下午為止,這間商店就已經賣出約40對雨刷,有些人甚至在洗車後就遇上大雨。

大雨來臨的另外一個好處,就是大大減低了山火的發生,這也使得最近面臨公共安全停電的Contra Costa縣居民鬆了口氣。

這場雨也給灣區的交通放慢了速度。

但是最近發生山火的北灣,也面對暴洪的可能,許多地方例如Windsor市,市府趕緊清理路上如枯葉的廢物,以確保雨水能夠順通排走。

Sierra山區則已經開始下雪,單是週二下午就已經造成超過25起交通意外,暫時關閉州際80號公路,海拔2,500英尺以上的地方將會下雪。

CHP表示,上山民眾記得準備雪鍊。

