飛機送餐工人舊金山機場靜坐抗議 要求加人工改善醫療福利（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一班飛機送餐工人週二藉旅遊旺期,在舊金山國際機場發起靜坐抗議,要求航空公司和飛機餐公司加人工和提供更好醫療福利,並且希望喚起旅客關注。

週二參與靜坐行動的2號工會成員,大多數是飛機送餐工人,他們選擇在2號大堂AA美航客服台面前示威,是因為AA美航是餐飲公司LSG Sky Chefs最大客戶,有3名市參事加入靜坐。

工會代表梁紅丹說:”我們選擇今日進行行動,是想要傳媒、公眾,最重要是要旅客知道,我們為何要爭取醫療福利和更好的加人工。”

他又透露,目前這些飛機送餐工人收取機場的最低時薪18.16元,在舊金山或灣區難以維持高昂生活費,因此要打兩至三份工才能維持生計。

工會表示,跟兩間飛機送餐公司LSG Sky Chefs和Gate Gourmet談判約一年多,但未達成新合約,又指全國17個城市都有類似示威。

警方在下午5時24分正式發出警告,宣佈這是一個非法集會,要求示威者解散,否則將會採取拘捕行動。

警方之後幾分鐘逐一將示威者帶走,包括市參事安世輝和楊馳馬在內,半小時後只剩下10幾人仍不走。

AA美航發聲明表示,相信有關飛機餐公司可以同他們的工人達成合理的新合約,又聲稱AA美航無權干預飛機餐公司勞資雙方就薪酬福利待遇的談判結果。

LSG Sky Chefs與Gate Gourmet的聲明都有提到,相信在聯邦仲裁員介入下,談判會取得進展。

