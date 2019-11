影評：為什麼南韓影片《寄生蟲》是今年的最佳影片之一

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

已經在美國上映幾個星期的南韓影片《寄生蟲》,在美國的票房已經突破$1,500萬,成為今年票房最高的外語片。《寄生蟲》魅力何在?

南韓一個現代城市中,一個四口生活拮据的家庭住在地下層,窗外的風景是在街上的垃圾和人們的不雅步伐。收入來自瑣碎工作,連網路也要省下,靠附近商店。一天,家庭成員之一金基宇的好友告訴他,要出國留學,而要把教補習的學生轉給他。縱然沒有足夠學歷,來到樸家豪宅,金基宇成功說服樸太太請他。之後,也一個一個把全家請了過來:妹妹成了藝術老師、爸爸成了司機、媽媽成了管家。金家全家受雇,而樸家四口也毫無懷疑。

直到一天,樸家全家出外露營,金家一起在豪宅內吃喝玩樂。老管家突然出現,原來豪宅的地底下也還有個秘密。而正好遇上傾盆大雨,樸家的露營取消,並在回家路上。樸家會否終於見到金家的真面目?這場鬧劇又將如何收場?

《寄生蟲》的劇中人物,其實不單是金家。就是連樸家的家庭成員,甚至是老管家,其實都是不同形式的寄生蟲,凸顯人們對彼此的相互依賴和利用。

電影在今年的戛纳影展中,奪得最高榮譽的金棕櫚獎,幕後最大功臣非導演奉俊昊莫屬。多年來創作出許多優秀原創作品,在好萊塢發展也有不俗的成績。這次回到南韓自己熟悉的環境,給老將、新秀演員行雲流水般的指導。從要求金家成員如爬蟲般的行動,到鏡頭的掌控和細膩的剪輯,像是在演奏一首首的交響樂。鏡頭雖然搞笑,但也帶有極大諷刺現代社會的色彩。

這雖然是在南韓的一齣現代寓言,劇情和其中的教訓,也輕易跨出國界,是今年國際影壇中最純樸,卻也是最炫目的一個原創作品。

《寄生蟲 Parasite》遠看或許不怎麼起眼,但卻叫人震撼。獲得滿分五分的最佳評價。影片目前還在灣區許多戲院上映,觀眾切勿錯過。

電影網頁:https://www.parasite-movie.com/

