習近平冀以尊重平等基礎與美達貿易協議

【i-CABLE】

中國國家主席習近平表示,期望能與美國在互相尊重及平等基礎上商定首階段貿易協議,而據報美國可能延遲加徵原定在下月中向中國徵收的關稅。

習近平在人民大會堂會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃,之後與美國前財長保爾森、前國務卿基辛格影大合照。

習近平在回應現場提問時表示,希望在互相尊重及平等基礎上,與美國商定首階段貿易協議,是他首次公開表態,願意與美國先達成部份的貿易協議。

習近平稱,並非由中國向美國發起貿易糾紛,重申中國不懼怕打貿易戰,有需要時會出作出反擊,但會盡力避免出現貿易戰。美國總統特朗普日前表示,對中國的談判進度並不滿意,未有達到他要求的水平。

《華爾街日報》引述消息人士指,副總理劉鶴上週與美國貿易代表萊特希澤和財長姆欽通話時,邀請兩人再次到北京進行面對面談判,中方希望在下週四、美國感恩節假期前成事。

雖然美方願意到北京進行面對面談判,但美方還未確定具體日期,認為除非中方在採購農產品、保護知識產權和限制技術轉移有更清晰的承諾,否則無意「長途跋涉」到中國談判。

《南華早報》就引述接近美國白宮消息人士指,由於中美兩國接近達成首階段貿易協議,即使在12月15日前還未達成協議,美國亦可能會推遲原訂向另外超過1,500億美元中國貨加徵關稅,相信是符合雙方的利益。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。