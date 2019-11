【i-CABLE】

美國聯邦通訊委員會全票通過封殺華為、中興的措施,禁止政府資助用作購買兩間公司的設備。

委員會5名委員一致贊成封殺措施,禁止動用每年85億美元,用作推動通訊普及化的政府資助,購買對國家安全構成威脅的設備及服務。

目前指定禁止的是華為及中興兩間中國公司,即時生效,更計劃進一步擴大禁制措施,要求接受相關資助的電訊公司,移除及更換現有的華為、中興設備及服務,將評估措施帶來的開支,又重申華為、中興與中國政府、軍方有密切聯繫,並受中國法規要求,需要協助刺探情報。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。