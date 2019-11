【i-CABLE】

特朗普總統接受霍士新聞訪問,稱已經向國家主席習近平表明,中美貿易差距之大,雙方貿易協議不可能對等,又重申很快就會跟對方簽訂協議。

被問到會否簽署《香港人權與民主法案》,特朗普無正面回應,指美國與香港並肩而行,他亦與習近平同行。

特朗普聲言,習近平不希望因為香港問題破壞貿易談判,習近平有100萬軍人在香港邊界外駐守,如果不是有他,香港可能在14分鐘內被摧毀,數以千計的香港人被殺。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。