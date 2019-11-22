感恩節將至 美國各地迎出遊高峰（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

下星期就是感恩節，也是美國全國最多人出遊的時期，這段12天的時間將從週五開始。

根據商業航空組織Airlines for America的預測，國內今年在感恩節期間搭飛機出遊的人次將高達3,160萬，這比去年多出3.7%，其中感恩節過後的星期天，12月1日也將是歷來全國最多人搭飛機的一天，人數達到310萬。

但是舊金山國際機場則表示，和其他城市不同，估計週五將是感恩節期間最忙的一天，會有超過17萬人，其中很多是在出席完Dreamforce會議之後離開。

Airlines for America也估計感恩節期間，全國每天平均會有263萬飛機乘客，而這12天當中，最少人搭飛機的一天是感恩節當天。

但是感恩節期間最多美國人出遊方式還是開車，美國汽車協會（AAA）表示，多數人將在感恩節前夕到感恩節之後的星期天這5天內，會有4,930萬人開車上路，和去年相比增加2.9%，創歷來第二高紀錄。

路上最繁忙的一天將是感恩節前夕，AAA透露，在灣區路況最糟的時間將是下午兩點到4點。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。