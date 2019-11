感恩節將至 美國各地迎出遊高峰（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

下星期就是感恩節,也是美國全國最多人出遊的時期,這段12天的時間將從週五開始。

根據商業航空組織Airlines for America的預測,國內今年在感恩節期間搭飛機出遊的人次將高達3,160萬,這比去年多出3.7%,其中感恩節過後的星期天,12月1日也將是歷來全國最多人搭飛機的一天,人數達到310萬。

但是舊金山國際機場則表示,和其他城市不同,估計週五將是感恩節期間最忙的一天,會有超過17萬人,其中很多是在出席完Dreamforce會議之後離開。

Airlines for America也估計感恩節期間,全國每天平均會有263萬飛機乘客,而這12天當中,最少人搭飛機的一天是感恩節當天。

但是感恩節期間最多美國人出遊方式還是開車,美國汽車協會(AAA)表示,多數人將在感恩節前夕到感恩節之後的星期天這5天內,會有4,930萬人開車上路,和去年相比增加2.9%,創歷來第二高紀錄。

路上最繁忙的一天將是感恩節前夕,AAA透露,在灣區路況最糟的時間將是下午兩點到4點。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。