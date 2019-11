【KTSF】

灣區的電動車製造商Tesla週四在洛杉磯車展公佈首輛全電動Pickup貨車Cybertruck,裝備有不鏽鋼車身和超強鋼化玻璃車窗,不過展示的時候就未如理想。

工作人員於台上實測的時候,超強的鋼化玻璃窗竟然在眾目睽睽下破裂,最後Tesla行政總裁Elon Musk就站在車窗破裂的Cybertruck前面,完成整個產品演說。

該輛全電動貨車,除了有鋼化玻璃之外,車身也是新型不鏽鋼。

Musk指該鋼材用於SpaceX的火箭,有防彈功能,Cybertruck將有3款不同的型號,基本的單發動機型號,售價由39,900元起,最貴的三發動機型號,售價由69,900元起。

電池續航能力範圍在250英哩到500英哩不等,Cybertruck將在2021年底推出市場。

