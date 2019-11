【KTSF 萬若全報導】

星巴克(Starbucks)公布黑色星期五主打產品,可續杯的價值40元保溫隨行杯(Tumblers)。

16盎司的Tumblers可以在1月份無限量的續杯純咖啡及茶,只要40元,如果你每天都要一杯星巴克的咖啡,一個月要花上80元,這算是蠻划得來的價格。

由於是黑色星期五的促銷,因此是限量發行,只在星巴克的店才買得到。

網路星期一(Cyber Monday),星巴克則是推出只要買20元以上的電子禮物卡,就送5元的電子禮物卡。

