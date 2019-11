【KTSF】

有報告指出,舊金山在今年接獲近2.5萬幾宗有關街道發現糞便的投訴,田德隆區是最多相關投訴的社區。

Renthop房租分析網統計了今年內有幾多人透過SF311,投訴在街道上發現人類或者動物的糞便,地圖上越深色的地方,代表收到越多相關投訴。

最深色的是田德隆區,近3年情況最嚴重,今年接獲2,706宗投訴,華埠排第5位,今年接獲659宗投訴,Glenn Park升幅最高,比去年投訴數目多出兩倍。

報告指出,房租金中位數同,糞便投訴數目並沒有關係,不過越多無家可歸者聚集的社區就越多相關投訴。

