San Leandro亞裔女性頻遇劫 匪徒涉數十人（視頻）

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東灣San Leandro市近日發生多宗針對亞裔中老年女性的搶劫案，警方表示，有幾十名年青匪徒做案，警方至今拘捕了其中6個人。

其中一宗劫案發生在11月7號早上，在魚肉王海產肉食超級市場停車場外，一名亞裔婆婆買菜後返回汽車的途中，被一名男匪徒從後推倒，男匪徒扯甩她的手袋，得手後坐上一輛車，與另外兩名同黨逃走。

女事主之後發現匪徒用她在手袋裡的信用卡，在Hayward市一間油站買東西，警方憑涉事汽車線索，將該案3名匪徒拘捕，他們是兩名分別19和20歲男子，以及一名17歲女子。

警方又發現，包括這3人在內，還有大約20至30名年青匪徒，涉及30宗類似劫案，其中12宗發生在San Leandro市，手法相似，針對年齡介乎56至92歲的亞裔女事主，警方至今一共拘捕5名成年男子和一名17歲少女。

San Leandro警方發言人Ted Henderson說：”我們不相信是有組織犯罪，因為他們無領袖、無組織、無紀律，只是一班年青人欺負弱勢社群，從中獲利，他們是否一起做案我們未知道，但知道他們都互相相識。”

當局又指，已經辨識到更多匪徒的身份，即將拘捕更多人，另外又呼籲大家，去超市之類的地方時，保持警覺，留意四周，不要攜帶過多現金和信用卡在身，不要遺留手袋在車廂內。

如果民眾有更多線索，請致電(510) 577-2740通知警方，警方指警局內有識講中文的接線員。

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