San Leandro亞裔女性頻遇劫 匪徒涉數十人（視頻）

東灣San Leandro市近日發生多宗針對亞裔中老年女性的搶劫案,警方表示,有幾十名年青匪徒做案,警方至今拘捕了其中6個人。

其中一宗劫案發生在11月7號早上,在魚肉王海產肉食超級市場停車場外,一名亞裔婆婆買菜後返回汽車的途中,被一名男匪徒從後推倒,男匪徒扯甩她的手袋,得手後坐上一輛車,與另外兩名同黨逃走。

女事主之後發現匪徒用她在手袋裡的信用卡,在Hayward市一間油站買東西,警方憑涉事汽車線索,將該案3名匪徒拘捕,他們是兩名分別19和20歲男子,以及一名17歲女子。

警方又發現,包括這3人在內,還有大約20至30名年青匪徒,涉及30宗類似劫案,其中12宗發生在San Leandro市,手法相似,針對年齡介乎56至92歲的亞裔女事主,警方至今一共拘捕5名成年男子和一名17歲少女。

San Leandro警方發言人Ted Henderson說:”我們不相信是有組織犯罪,因為他們無領袖、無組織、無紀律,只是一班年青人欺負弱勢社群,從中獲利,他們是否一起做案我們未知道,但知道他們都互相相識。”

當局又指,已經辨識到更多匪徒的身份,即將拘捕更多人,另外又呼籲大家,去超市之類的地方時,保持警覺,留意四周,不要攜帶過多現金和信用卡在身,不要遺留手袋在車廂內。

如果民眾有更多線索,請致電(510) 577-2740通知警方,警方指警局內有識講中文的接線員。

