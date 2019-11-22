聖荷西選民明年3月表決是否加徵物業轉讓稅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西市議會將讓選民在明年3月表決，是否對價值超過兩百萬的物業加徵轉讓稅，以籌集經費興建可負擔房屋，和應對無家可歸人士問題。

聖荷西市議會週二以8比2的票數通過將提案放在明年3月選舉的選票上。

聖荷西目前的物業轉讓稅，按照物業的市價界於0.75%至1.5%，在提案下，要是物業市價超過兩百萬的話，除了原有的轉讓稅，還必須多支付0.33%的轉讓稅。

市府估計在一年內，可以收取7,300萬元的額外稅收，即使是在經濟衰退期間，也可以收取到2,200萬元。

市府表示，新稅收將主要影響商用和工用的物業，並只會影響5%的住屋。

但是收取到的稅收，將投入市府的一般基金，所以提案只需要超過半數的選票就可通過，再從市府的預算過程中撥款，因此一些人也批評，這並不能確保相關稅收會特別使用在可負擔房屋和無家可歸項目上。

而支持提案的市議員則表示，投入一般基金的稅收機制，可以讓市府能彈性運用這筆錢，例如用在一些相關的社會服務上，而不單單是房屋建設項目上。

根據2019的統計，聖荷西目前有超過6,000位無家可歸人士。

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