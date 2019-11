【KTSF】

南灣聖荷西市週四早上有踏單車人士被一輛貨車撞斃,涉案的貨車司機不顧而去,警方正追緝其下落。

警方於週四清晨5時45分接獲舉報,現場位於Old Bayshore Highway 1500號路段,警員到場後發現71歲受害人已死亡。

警方進行初步調查後發現,該名老翁正在踏單車,一輛西行的大型白色貨車在路上將老翁撞倒,貨車接著不顧而去,該輛貨車可能是一輛通渠貨車。

本案是聖荷西市第47宗致命車禍,死者是第49名受害人。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西警局,電話:(408) 277-4654。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。