舊金山退休華裔警察談警方使用武力準則（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

您知道警察使用警棍，也是有特定部位打不得的，近期社區對於警察使用武力的問題有著不少關注，本台訪問了一名有30多年執法經驗的退休華裔警察，了解有關警方使用武力的準則，以及使用武力之後有哪些監管程序。

退休警察李啟賢（Stanley Lee）1982年加入舊金山市警局，曾擔任舊金山華埠的巡警，華埠最早設立警崗時，他就在該警崗值勤5年，他雖然已經在2014年退休，退休隔天馬上又到列治文警分局擔任義工，繼續服務社區。

有著30多年執法經驗的李啟賢指出，警方隨身攜帶的武力，包括胡椒噴霧、警棍和槍等，全部裝備加起來超過25磅，雖然在使用武力時情況每個個案經常不同，但準則是要先溝通。

李啟賢說：”如果他反抗的時候，我們要知道他反抗的原因，我們不能他一反抗就立刻打他，很多原因，我們可以看他反抗的情形，如果可以講得動他就講他，如果講不動才可以用武力，很多時候是踢他的腳，叫做疼痛服從（pain compliance）。”

李啟賢指出，他自己30多年警察生涯，頂多使用警棍制伏嫌犯，或者極少情況要用槍指嚇嫌犯服從，並未遇過需要開槍的情況。

李啟賢說：”警察要減緩情勢，將事情降低、降低、降低，因為凡是一個人做甚麼事，都是有原因的，如果你明白原因並說得動他，他很容易被說服，很容易不再反抗了。”

而各種武器的使用也都有準則，那麼甚麼情況下警方會開槍呢?

李啟賢說：”警察的最後一個手段，最後的機會，真的沒有機會才會用槍，除非那個犯人已經殺了人，並拿著武器，你知道如果你不射他，他繼續會傷害另外一個人，或者會傷害到你，你同時沒辦法了，你就一定開槍。”

不過每當發生涉及警方開槍的事件，不少人都會問，警方為何一定要讓對方致命？原來這跟警方射擊訓練有關。

李啟賢說：”很多人看戲會問，嫌犯拿著槍或是刀，為何你不射他的手，為何你不射他的腳，為什麼不射那支槍，演戲可以這麼做，我們永遠教你射的地方，叫做”主要軀幹”（center mass），這個部位從肩膀到肚子，因為這個地方是最大一個目標，要瞄準射那邊。”

而使用警棍也有嚴格規定，首先只能打zone1上半身，不起作用才能打zone2腳部，特定部位是絕對不能打的。

李啟賢說：”例如我們警棍不可以打頭，不可以打頸部，不可打喉嚨，不可以打背脊和龍骨，不可以打下部，同時也不能打腎臟和心臟，為什麼呢？因為打這些地方會讓人重傷，以致死亡。”

警方使用武力也有監管程序，首先要主動向上級通報，說明使用的原因，如果涉及開槍，警員需暫時停職接受調查，看是否為正當執法，如果被槍擊的嫌犯死亡，案件會送交法律部門，包括地檢處、警局兇殺組，和市民投訴委員會都會展開調查，並由警察委員會決定開槍是否符合規定。

李啟賢說：”警察開槍要看做這件事是否合法與不合法，如果證明你是合法，法律就會保護你，因為人人平等，但如果你射擊是沒有理由，而之後你說出來，跟子彈在哪裡發現等，證明你有說謊，就會起訴你，跟平常起訴有人殺人一樣，沒有甚麼不同的。”

李啟賢表示，建立良好的警民關係最重要，彼此有互信可以互相幫助，共同努力維護社區治安。

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