舊金山退休華裔警察談警方使用武力準則（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

您知道警察使用警棍,也是有特定部位打不得的,近期社區對於警察使用武力的問題有著不少關注,本台訪問了一名有30多年執法經驗的退休華裔警察,了解有關警方使用武力的準則,以及使用武力之後有哪些監管程序。

退休警察李啟賢(Stanley Lee)1982年加入舊金山市警局,曾擔任舊金山華埠的巡警,華埠最早設立警崗時,他就在該警崗值勤5年,他雖然已經在2014年退休,退休隔天馬上又到列治文警分局擔任義工,繼續服務社區。

有著30多年執法經驗的李啟賢指出,警方隨身攜帶的武力,包括胡椒噴霧、警棍和槍等,全部裝備加起來超過25磅,雖然在使用武力時情況每個個案經常不同,但準則是要先溝通。

李啟賢說:”如果他反抗的時候,我們要知道他反抗的原因,我們不能他一反抗就立刻打他,很多原因,我們可以看他反抗的情形,如果可以講得動他就講他,如果講不動才可以用武力,很多時候是踢他的腳,叫做疼痛服從(pain compliance)。”

李啟賢指出,他自己30多年警察生涯,頂多使用警棍制伏嫌犯,或者極少情況要用槍指嚇嫌犯服從,並未遇過需要開槍的情況。

李啟賢說:”警察要減緩情勢,將事情降低、降低、降低,因為凡是一個人做甚麼事,都是有原因的,如果你明白原因並說得動他,他很容易被說服,很容易不再反抗了。”

而各種武器的使用也都有準則,那麼甚麼情況下警方會開槍呢?

李啟賢說:”警察的最後一個手段,最後的機會,真的沒有機會才會用槍,除非那個犯人已經殺了人,並拿著武器,你知道如果你不射他,他繼續會傷害另外一個人,或者會傷害到你,你同時沒辦法了,你就一定開槍。”

不過每當發生涉及警方開槍的事件,不少人都會問,警方為何一定要讓對方致命?原來這跟警方射擊訓練有關。

李啟賢說:”很多人看戲會問,嫌犯拿著槍或是刀,為何你不射他的手,為何你不射他的腳,為什麼不射那支槍,演戲可以這麼做,我們永遠教你射的地方,叫做”主要軀幹”(center mass),這個部位從肩膀到肚子,因為這個地方是最大一個目標,要瞄準射那邊。”

而使用警棍也有嚴格規定,首先只能打zone1上半身,不起作用才能打zone2腳部,特定部位是絕對不能打的。

李啟賢說:”例如我們警棍不可以打頭,不可以打頸部,不可打喉嚨,不可以打背脊和龍骨,不可以打下部,同時也不能打腎臟和心臟,為什麼呢?因為打這些地方會讓人重傷,以致死亡。”

警方使用武力也有監管程序,首先要主動向上級通報,說明使用的原因,如果涉及開槍,警員需暫時停職接受調查,看是否為正當執法,如果被槍擊的嫌犯死亡,案件會送交法律部門,包括地檢處、警局兇殺組,和市民投訴委員會都會展開調查,並由警察委員會決定開槍是否符合規定。

李啟賢說:”警察開槍要看做這件事是否合法與不合法,如果證明你是合法,法律就會保護你,因為人人平等,但如果你射擊是沒有理由,而之後你說出來,跟子彈在哪裡發現等,證明你有說謊,就會起訴你,跟平常起訴有人殺人一樣,沒有甚麼不同的。”

李啟賢表示,建立良好的警民關係最重要,彼此有互信可以互相幫助,共同努力維護社區治安。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。