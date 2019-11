加州中部懷孕女子被兇徒亂刀刺死

【KTSF】

加州中部一名懷孕女子在住屋附近被人亂刀刺中,送院後不治,警方稱兇徒是隨機行兇,曾有犯罪紀錄,過去法院曾因其精神狀況判定他無法受審。

事發於Salinas市,26歲女子Mariana Jurado週二早上離家上班,疑犯Garrett Scheff突然持利器多次刺向她。

Salinas市警察局長John Murray說,這是一宗冷血暴力案,受害人與疑犯宗全不認識。

Jurado遇襲後,仍能與警員對話,向警方描述施襲者的容貌,但她送院搶救後最終不治,腹中胎兒也不保。

警方在案發現場一個街口外發現疑犯,他涉嫌觸犯一級謀殺罪被捕。

法庭紀錄顯示,Scheff有多項犯罪紀錄,最遠可追溯至1995年,涉及的罪行包括入屋盜竊、藏有受管制物品、盜竊等罪。

Scheff於2015年曾被指精神有問題無法接受審訊。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。