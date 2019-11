【KTSF】

東灣Orinda市Halloween派對槍擊案調查有新發展,聯邦煙酒及槍械管理局(ATF)聯同Contra Costa縣警宣布懸紅2萬元破案,並搜獲多支槍械。

ATF同時公佈週四拘捕行動的照片,可以見到執法人員行動時裝備武器,以及有出動K9警犬。

當局表示,調查人員在ATF的數據庫中查得,週四行動搜獲的槍支和灣區多宗槍擊案有關,ATF也懸紅2萬元,呼籲民眾提供能將Orinda槍擊案疑犯拘捕歸案的有效信息。

有線索的民眾可以致電(888) 283-8477,或者到Reportit.com,和使用Reportit手機App提供資訊。

槍擊案發生於上月31號一場Halloween派對,導致5人死亡,多人受傷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。