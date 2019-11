參議員Marco Rubio指中國應停止干預美國內政

【i-CABLE】

國會眾議院週三快速通過參議院版本的《香港人權與民主法案》後,立即提交總統簽署,總統有十天時間決定是否簽署,只要非否決,在國會不休會的情況下,法案在10日後會自動成為法律。

另外,法案的提案人佛州聯邦參議員Marco Rubio週四接受CNBC訪問時指出,中國應該停止干預美國內政,因為美國給香港的待遇,是美國內部的事,屬於美國的政策。

美國對香港的商業貿易待遇有別與對待中國,這是美國的法律,美國有權更改。

Rubio也指出,中國要管治香港,香港便無自治,而自治正是美國給予香港特殊待遇地位的道理所在,所以《香港人權與民主法案》要求政府每年審視與認證香港是否保持自治,以決定美國是否繼續給予香港特殊待遇地位。

Rubio認為特朗普會簽署法案。

