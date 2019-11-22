白宮前俄羅斯事務高級顧問彈劾聽證作供

【KTSF 張麗月報導】

針對特朗普總統彈劾案調查的國會聽證，週四公開作證的有兩名關鍵證人，其中一人是白宮前任官員Fiona Hill。

白宮前任俄羅斯事務高級顧問Fiona Hill週四作證說，催促烏克蘭去調查拜登屬於政治任務，她又反駁特朗普指烏克蘭插手干預美國2016大選是虛構的講法，她也提醒情報委員會，俄羅斯準備在2020年大選再次出擊，威脅美國的民主，美國必須找方法抗擊。

Hill也指出，是烏克蘭官員在7月10號一次會晤提到他們想拜訪白宮，時任國家安全顧問博爾頓對此避而不答，而駐歐盟大使桑德蘭就插口說，與烏克蘭談妥，有具體的調查就有白宮會晤。

Hill說，當時見到博爾頓聞言一頓，會後博爾頓叫她通報國家安全顧問的首席律師John Eisenberg，並說明博爾頓沒有參予這個由桑德蘭與代理白宮幕僚長Mick Mulvaney炮製出來的”毒品交易”。

眾院情報委員會法律顧問Daniel Goldman問道：”你如何解讀Mulvaney與桑德蘭炮製的毒品交易？”

Hill回答說：”意思是以調查換取白宮會談。”

桑德蘭在7月10日是否有提及調查拜登現在成為一個謎團，因為其他關鍵證人有不同講法，Mulvaney的律師就指，Hill的證詞只不過是她從其他人聽回來，純屬猜測，不可信。

週四是本星期公開聽證的最後一天，在過去5天，共有12人作證。

眾議院情報委員會和另外兩個小組現正草擬一份報告，作為日後彈劾條款的理據，民主黨消息來源透露，眾議院有可能在聖誕節前表決是否彈劾特朗普。

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