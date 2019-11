白宮前俄羅斯事務高級顧問彈劾聽證作供

【KTSF 張麗月報導】

針對特朗普總統彈劾案調查的國會聽證,週四公開作證的有兩名關鍵證人,其中一人是白宮前任官員Fiona Hill。

白宮前任俄羅斯事務高級顧問Fiona Hill週四作證說,催促烏克蘭去調查拜登屬於政治任務,她又反駁特朗普指烏克蘭插手干預美國2016大選是虛構的講法,她也提醒情報委員會,俄羅斯準備在2020年大選再次出擊,威脅美國的民主,美國必須找方法抗擊。

Hill也指出,是烏克蘭官員在7月10號一次會晤提到他們想拜訪白宮,時任國家安全顧問博爾頓對此避而不答,而駐歐盟大使桑德蘭就插口說,與烏克蘭談妥,有具體的調查就有白宮會晤。

Hill說,當時見到博爾頓聞言一頓,會後博爾頓叫她通報國家安全顧問的首席律師John Eisenberg,並說明博爾頓沒有參予這個由桑德蘭與代理白宮幕僚長Mick Mulvaney炮製出來的”毒品交易”。

眾院情報委員會法律顧問Daniel Goldman問道:”你如何解讀Mulvaney與桑德蘭炮製的毒品交易?”

Hill回答說:”意思是以調查換取白宮會談。”

桑德蘭在7月10日是否有提及調查拜登現在成為一個謎團,因為其他關鍵證人有不同講法,Mulvaney的律師就指,Hill的證詞只不過是她從其他人聽回來,純屬猜測,不可信。

週四是本星期公開聽證的最後一天,在過去5天,共有12人作證。

眾議院情報委員會和另外兩個小組現正草擬一份報告,作為日後彈劾條款的理據,民主黨消息來源透露,眾議院有可能在聖誕節前表決是否彈劾特朗普。

