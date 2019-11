香港警方澄清無禁止離開理大人士出境（視頻）

【i-CABLE】

香港警方包圍理工大學進入第6日,估計仍有數十人在校園內,警務處處長鄧炳強指沒設任何死線,希望事件和平解決,又澄清沒禁止離開理大的人出境。

週五凌晨再有幾個人自願離開理大,在警方監視下前往尖東救護站。校園內估計剩下數十人,藏身各角落,未見聚集。

昔日用作”瞭望台”的平台,只剩下一些已發臭的雞蛋和一桶桶磚頭。飯堂充斥一陣濃烈酸餿味,滿地都是雜物,桌子沒有人清潔,爐頭上剩下一鑊炸到一半的豬扒,而在校園對開的漆咸道南,繼續有復修工程。

警務處處長鄧炳強再次呼籲人盡快離開,指希望事件和平解決。有報道指,有人早前離開理大,登記資料獲警方放行後,在機場出境時被警方以暴動罪名拘捕。警務處處長鄧炳強表示,有關人士被捕,是因為他早前潛逃。

鄧炳強重申,在理工大學離開的人,如果是18歲以下,登記資料後仍可自由出入境,至於18歲以上人士,即使被捕,除非已被檢控,法庭施加條件拒絕他離境,否則警方不會不讓他出境。

至於日前有人聲援理大示威者,被控在油麻地參與暴動的案件,有多名被告投訴在警署遭警員襲擊,鄧炳強指這些指控不是第一次聽。

