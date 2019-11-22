香港高院頒令暫緩執行禁蒙面法違憲裁決7日

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香港政府引用緊急法訂立禁蒙面法被高院裁定違憲後，政府要求法庭下令條例繼續有效，法官拒絕政府的申請，但考慮到政府會上訴，頒下臨時命令，暫緩執行違憲裁決7日，到下星期五，這段期間，警方會否恢復執行禁蒙面法，警方表示會研究判詞。

高等法院星期一裁定政府引用緊急法立禁蒙面法違憲後，政府一方要求法庭頒令條例暫時有效，或暫緩執行裁決，直到上訴有最終結果。法官周家明及林雲浩星期四開庭處理，一日後就頒下判詞。

對於政府指若緊急法及禁蒙面法即時無效，會對公眾帶來危險，亦變相向社會傳達可蒙面參與公眾活動，以及法庭容許犯法的訊息，法官不認同，指政府一方都接納，一些頑固激進分子，無論有沒有禁蒙面法都會違抗法律，又指香港暴力升級有很多原因，無證據顯示違憲的裁決延遲生效，可緩解香港正面對危害公眾安全的情況。

法官又指禁蒙面法是刑事罪行、涉及拘捕，而法庭早前已裁定部分條文對基本自由施加過份限制，如果容許暫緩執行違憲裁決，似乎會激化更多爭議，而非促進法律及政府運作。

對於政府指不暫緩緊急法違憲的裁決，會令政府不能引用緊急法制定其他措施，應對危害公安的情況，法官指現時繼續透過緊急法去訂立措施，只會製造更多混亂，這些措施的法律地位亦成疑，最終拒絕政府兩項申請。

不過法官考慮到案件將會有上訴，議題涉及重大公眾利益，香港亦正面對非常特殊的情況，認為應該頒下臨時命令，暫緩執行禁蒙面法違憲的裁決7日，讓政府一方向上訴庭提出申請。

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