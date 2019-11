香港高院頒令暫緩執行禁蒙面法違憲裁決7日

【i-CABLE】

香港政府引用緊急法訂立禁蒙面法被高院裁定違憲後,政府要求法庭下令條例繼續有效,法官拒絕政府的申請,但考慮到政府會上訴,頒下臨時命令,暫緩執行違憲裁決7日,到下星期五,這段期間,警方會否恢復執行禁蒙面法,警方表示會研究判詞。

高等法院星期一裁定政府引用緊急法立禁蒙面法違憲後,政府一方要求法庭頒令條例暫時有效,或暫緩執行裁決,直到上訴有最終結果。法官周家明及林雲浩星期四開庭處理,一日後就頒下判詞。

對於政府指若緊急法及禁蒙面法即時無效,會對公眾帶來危險,亦變相向社會傳達可蒙面參與公眾活動,以及法庭容許犯法的訊息,法官不認同,指政府一方都接納,一些頑固激進分子,無論有沒有禁蒙面法都會違抗法律,又指香港暴力升級有很多原因,無證據顯示違憲的裁決延遲生效,可緩解香港正面對危害公眾安全的情況。

法官又指禁蒙面法是刑事罪行、涉及拘捕,而法庭早前已裁定部分條文對基本自由施加過份限制,如果容許暫緩執行違憲裁決,似乎會激化更多爭議,而非促進法律及政府運作。

對於政府指不暫緩緊急法違憲的裁決,會令政府不能引用緊急法制定其他措施,應對危害公安的情況,法官指現時繼續透過緊急法去訂立措施,只會製造更多混亂,這些措施的法律地位亦成疑,最終拒絕政府兩項申請。

不過法官考慮到案件將會有上訴,議題涉及重大公眾利益,香港亦正面對非常特殊的情況,認為應該頒下臨時命令,暫緩執行禁蒙面法違憲的裁決7日,讓政府一方向上訴庭提出申請。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。