Fremont市Costco持槍劫案 華裔夫婦受害（視頻）

東灣Fremont市的Costco上週日發生持槍搶劫案,受害人是一對華裔夫婦。

事主余先生夫婦上週日傍晚到Fremont市的Costco購物,沒想到發生了影視劇裡搶劫案的真實一幕。

余先生接受電話訪問時說:”只是聽人家在講,然後那種拿槍對著,我只有在電視上看,誰知道居然發生在我身上了。”

余先生說,由於人多難找車位,他們在離Costco入口很遠的地方才找到車位,夫婦下車步行去Costco入口時,經過一輛車,就停在停車場,車輛經過的中間位置引擎還在發動,似乎沒打算要停車。

余先生說:”那時我太太就覺得很奇怪,我走在前面,她走在後面,然後跟我講,這輛車好奇怪啊,可是那時候我也沒想那麼多,我想人這麼多,怎麼可能會發生這種事情,結果沒多久,我就聽到後面很嘈雜的聲音,好像小孩子在那邊嬉鬧,一直鬼叫,鬼叫,然後我聽到我太太在叫,我一回頭,才看到那個人在搶我太太,我本來要過去,他從車子另外一邊出來,拿著槍就對著我。”

余太太當時的包包是斜背,但匪徒仍然硬搶,還把余太太推倒在地,手部有受輕傷。

余先生表示,他和太太當日都是普通打扮,但沒想到還是成為匪徒目標,他認為這些匪徒的作案手法很有經驗,應該都是老手。

余先生說:”就是3個人一組,一個開車,另外兩個一個搶,一個拿槍,好像都很制式這樣子,他們一開始先製造噪音,讓人家覺得好像在嬉戲,到後來我太太在尖叫的時候,就沒有人去特別注意。”

匪徒得手後,立即從附近的高速公路逃離,去了Hayward和San Leandro盜刷信用卡和現金卡合共兩千多元,好在銀行有警覺,拒絕部分的交易。

余先生說,現場所在的Costco,一般都是經濟條件比較好的華裔和印度裔顧客。

余先生說說:”所以匪徒就在那邊下手,現在加州又通過那種法案,搶一千塊,950塊以下,甚麼事也沒有,所以他們根本就肆無忌憚那樣搶。”

余先生還說,匪徒搶走的包包,裡面還有一隻iPhone,但匪徒很快關閉手機,令警察也無法找到他們,經歷過這次事件,余先生說,以後一定會提高警覺,尤其各大節日即將來臨。

余先生說:”這種搶案隨時都會發生,隨時都會發生,特別是現在年關又近了,那些人需要錢,他怎麼來,他就是用搶得比較快,而且會發生在任何人身上。”

余先生還提醒,如果見到汽車,不管是好車壞車,只要從車窗外看不到裡面,最好趕快遠離,以免成為匪徒下手的目標。

Fremont警方表示,犯案的是兩名非洲裔男子,駕駛一輛黑色汽車,不過尚未逮捕嫌犯,案件仍在調查中。

