Fremont市Costco持槍劫案 華裔夫婦受害（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

東灣Fremont市的Costco上週日發生持槍搶劫案，受害人是一對華裔夫婦。

事主余先生夫婦上週日傍晚到Fremont市的Costco購物，沒想到發生了影視劇裡搶劫案的真實一幕。

余先生接受電話訪問時說：”只是聽人家在講，然後那種拿槍對著，我只有在電視上看，誰知道居然發生在我身上了。”

余先生說，由於人多難找車位，他們在離Costco入口很遠的地方才找到車位，夫婦下車步行去Costco入口時，經過一輛車，就停在停車場，車輛經過的中間位置引擎還在發動，似乎沒打算要停車。

余先生說：”那時我太太就覺得很奇怪，我走在前面，她走在後面，然後跟我講，這輛車好奇怪啊，可是那時候我也沒想那麼多，我想人這麼多，怎麼可能會發生這種事情，結果沒多久，我就聽到後面很嘈雜的聲音，好像小孩子在那邊嬉鬧，一直鬼叫，鬼叫，然後我聽到我太太在叫，我一回頭，才看到那個人在搶我太太，我本來要過去，他從車子另外一邊出來，拿著槍就對著我。”

余太太當時的包包是斜背，但匪徒仍然硬搶，還把余太太推倒在地，手部有受輕傷。

余先生表示，他和太太當日都是普通打扮，但沒想到還是成為匪徒目標，他認為這些匪徒的作案手法很有經驗，應該都是老手。

余先生說：”就是3個人一組，一個開車，另外兩個一個搶，一個拿槍，好像都很制式這樣子，他們一開始先製造噪音，讓人家覺得好像在嬉戲，到後來我太太在尖叫的時候，就沒有人去特別注意。”

匪徒得手後，立即從附近的高速公路逃離，去了Hayward和San Leandro盜刷信用卡和現金卡合共兩千多元，好在銀行有警覺，拒絕部分的交易。

余先生說，現場所在的Costco，一般都是經濟條件比較好的華裔和印度裔顧客。

余先生說說：”所以匪徒就在那邊下手，現在加州又通過那種法案，搶一千塊，950塊以下，甚麼事也沒有，所以他們根本就肆無忌憚那樣搶。”

余先生還說，匪徒搶走的包包，裡面還有一隻iPhone，但匪徒很快關閉手機，令警察也無法找到他們，經歷過這次事件，余先生說，以後一定會提高警覺，尤其各大節日即將來臨。

余先生說：”這種搶案隨時都會發生，隨時都會發生，特別是現在年關又近了，那些人需要錢，他怎麼來，他就是用搶得比較快，而且會發生在任何人身上。”

余先生還提醒，如果見到汽車，不管是好車壞車，只要從車窗外看不到裡面，最好趕快遠離，以免成為匪徒下手的目標。

Fremont警方表示，犯案的是兩名非洲裔男子，駕駛一輛黑色汽車，不過尚未逮捕嫌犯，案件仍在調查中。

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