【KTSF 江良慧報導】

一名在香港出生的前中情局人員,因為串謀為中國做間諜,週五在聯邦法庭被判入獄19年。

55歲的Jerry Chun Shing Lee在中情局工作13年後,在2007年離開中情局。

控方指Lee之後被香港的中國特工招募,3年內收取84萬酬金,向中方透露美國情報人員的資料,而中方就根據資料,瓦解了兩個情報人員網路。

不過控方未能證明,84萬元是來自中方,也不知道Lee向中方提供了一些甚麼資料。

Lee是一年內因為與中國串謀被定罪的第3名前中情局人員,他在今年5月承認串謀向外國政府提供國家國防資料。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。