感恩節前夕,往往也是螃蟹盛產季,不過今年想要品嚐螃蟹可能要再等等了。

加州魚類和野生動物部(CDFW)原本本週五開放捕撈螃蟹,但週四宣布,捕蟹時間延遲到12月15日,主要原因是發現Point Reyes和Half Moon Bay附近有鯨魚活動的蹤跡,捕撈螃蟹的繩索很有可能傷害到鯨魚,為了保護鯨魚,因此延遲開放捕撈螃蟹。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。