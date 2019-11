【KTSF】

灣區的雨季一般從10月開始,今年直至目前因為有一系列的高氣壓在灣區上空徘徊,阻擋了帶有水分的氣流,記錄到非常少的雨量,但是這個情況在下個星期會改變。

氣象學家表示,舊金山從10月1日開始,只記錄了不到0.03吋的降雨,和平均的3吋降雨有很大的差距,聖荷西也只記錄到0.06吋的降雨。

一直到下週二,灣區天氣將會是晴天,氣溫界於華氏30多至60多度之間,週末會溫暖些,從星期天開始風勢也會加強。

氣象學家表示,下星期二至五將會有雨,但雨量不會太大,比毛毛雨強。

