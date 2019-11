【KTSF】

灣區捷運(BART)週二有乘客被刺身亡,就在命案發生後一日,週三再有乘客在同一車站外被人搶劫。

一名女乘客週三晚在發生命案的南Hayward捷運站外遭到搶劫。

本地五號電視台到場採訪時,並沒有看到有警員在場,只有一名查票員幫女事主報警。

捷運董事Debora Allen表示,任何時候都有35名警員當值,負責全線48個車站的治安。

不過有乘客表示,無論之前還是現在都沒有看到警員執勤。

捷運表示,今年破紀錄增聘了54名警員,並已批准他們在週末及晚上加班來加強治安。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。