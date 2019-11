【KTSF】

舊金山國際機場週三開始啟動一項計畫,允許更多的Uber網的服務可以在國內航站的指定路邊區域接載乘客。

網的服務原本只有Uber Black和Uber Black SUV,可以在國內線航站指定路邊區域接乘客上車,其他服務要到三個指定停車場上車。

週三開始為期兩個月的試行計畫,擴大讓Uber Comfort、Uber Select和Uber XL的服務,也可以在路邊接載乘客。

上車地點方面,一號航站在9號門、二號航站在5和6號門、三號航站在12和13號門,此舉讓願意支付較高費用的乘客,可以更方便上車離開,不用走到停車場。

Lyft則沒有參與計畫。

至於國際機場航站的上車地點維持不變,仍在出境樓層的中隔島路邊區域。

