灣區捷運刀傷血案 疑兇被控謀殺罪

灣區捷運(BART)南Hayward站週二下午發生刀傷血案,懷疑涉案的一名舊金山男子週四已被落案起訴謀殺罪,案中遇害的49歲男乘客因為嘗試阻止疑犯偷竊,遭殺身之禍。

39歲被告Jermaine Brim被控謀殺及另外4項重罪,捷運警方稱Brim當天稍早自行離開San Leandro醫院,之後他在列車上,因為企圖偷走一名睡著了的乘客的鞋子,49歲受害人Oliver Williams見狀介入,與Brim發生肢體衝突。

警方稱,雙方糾纏期間,Williams掏出利刀,但卻被Brim搶去,後者被指用刀多次刺向Williams。

有目擊者稱,疑犯是一名非洲裔男子,身穿藍色連帽汗衣,迷彩長褲,沒有穿鞋,他犯案後在南Hayward站奔跑出月台,沿樓梯到車站大堂。

Williams的頸部被利刀刺中,於中午1時9分宣告不治。

在同一時間,Hayward警方通報捷運警方,指一名與疑犯描述相似的男子在Tennyson路夾Mission大道出現,地點在南Hayward站附近。

目擊者對警方稱,疑犯當時沒有穿上衣,沒穿鞋子,在加油站嘗試沖走身上和衣物的血跡。

疑犯接著跑到附近一間車行,從汽車經紀Steven Castro手上搶走車匙,並企圖偷走一輛汽車,但汽車沒有啟動。

疑犯接著走到街上,截停及企圖劫走一輛汽車,但不成功。

警員這時追至,將疑犯拘捕,疑犯的登記住址是舊金山California街1400號路段。

捷運當局稱,Brim步離San Leandro醫院後,被院方報稱失蹤,暫未知他何時離開醫院。

Brim除面臨謀殺案外,還被控企圖二級行劫罪、二級行劫罪和兩項企圖劫車罪。

