【KTSF】

舊金山Lower Haight區的Page街,是不少駕駛人士用來前往101公路的捷徑,舊金山運輸委員會一項決定,將會取消這條捷徑。

舊金山運輸委員會一致決定,將原本可以從Page街右轉至Octavia大道的一段街道改為單向行車,計劃實施之後,駕駛人士不可以再從這裡轉進Octavia大道前往101公路。

運輸委員會決定推行實驗計劃一年,可能明年3月開始實施,這樣做的目的是減少開進Page街的汽車,舒緩行人、單車和汽車爭路的緊張。

這裡有單車徑,可是汽車交通也很繁忙,日後Laguna街至Octavia大道的一段Page街變成單向行車之後,會減少20個停車位,有更多空間讓騎單車人士和行人使用。

