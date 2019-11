舊金山市參事李麗嫦公開說粗言惹爭議 有居民發動罷免（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山列治文區市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer),在兩個星期前一場競選晚會中的動作和言語引起爭議,現在有一些列治文居民啟動罷免她的程序。

11月5日晚上,李麗嫦在地檢官選舉參選人博徹思的競選晚會上舉起不雅手勢,並用粗話罵警察工會POA。

一些原本已經不滿意李麗嫦代表列治文區的居民表示,這是他們要罷免李麗嫦的導火線。

列治文區居民Alexandra Jansen說:”一名民選官員大聲用粗話,這不是我要來代表我的區的一個人,對我孩子來說,她也不是我要來做的榜樣,或代表我們的人。”

事件引起爭議後,李麗嫦也道歉表示是對警察工會不滿。

李麗嫦說:”(我用詞)有些人覺得冒犯,我承諾將改善,而我已向警察道歉,也要向區內的8萬居民道歉,如果發起罷免者想要和我坐下談,我會非常願意和他們見面,讓他們告訴我,我的言論如何傷害了他們,我願意這麼做。”

要是發起罷免行動的居民收集到列治文區近43,000居民的20%,也就是超過8,500個簽名,選務處就會舉行相關的特別選舉,這些市民目前設立了電郵地址[email protected]來收集簽名,過去有罷免市參事的行動,但是都沒有成功。

雖然如此,李麗嫦明年任期滿,她透露要和家人討論是否要競選連任,對於往後的工作,李麗嫦表示,將繼續推動可負擔房屋的建設和社區安全的問題,她也已經和灣區捷運開始討論,將地鐵延伸到列治文區,以改善交通和縮短當地居民的通勤時間。

