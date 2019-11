【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週四清晨已結束新一輪安全停電措施,這次停電共有11個縣約5萬用戶受影響,包括北灣的Napa、Solano和Sonoma縣。

截至週四清晨6時,約有一萬戶已恢復供電,而在週三傍晚6時,Napa縣和Sonoma縣約有4,800萬戶恢復供電。

PG&E估計,所有用戶至週四晚或之前,將會全部恢復供電,目前PG&E正派員檢查電力系統有否損毀。

PG&E表示,在停電期間,受影響的縣曾錄得時速超過50哩的風速,Sonoma縣更錄得超過時速70哩的風速。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。