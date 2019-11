【i-CABLE】

華為副董事長孟晚舟的代表律師向加拿大法院申請中止引渡至美國的聆訊。

華為發言人表示,律師上週三提出申請,稱引渡孟晚舟的計劃不符合加拿大引渡法例中”雙重犯罪”的標準,要求立即中止聆訊。

按照加拿大法律,如果要送疑犯到外地受審,必須確認他們的控罪在本國也屬罪行。

美國司法部年初起訴華為兩間子公司及孟晚舟欺詐、盜取商業機密,違反對伊朗制裁等多項罪名,孟晚舟的引渡聆訊明年1月展開。

