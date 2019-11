移民崎嶇之路：曾服刑亞裔漢獲加州州長特赦免逐出境（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

上週五加州州長紐森特赦4名已經服過刑的罪犯,其中一人是住在奧克蘭的亞裔男子,這個特赦來得非常及時,讓他可能得以免遭驅逐出境,甚至可能恢復綠卡身分,本集的移民崎嶇之路專題,帶您探討當中的法律問題。

奧克蘭亞裔居民Saman Pho原本有一個美滿的家庭,和太太育有4名子女,他在1982年6歲時,以紅色高棉難民身分隨家人從柬埔寨移民到美國,並取得綠卡,不過由於生長條件貧困,年輕時犯下錯誤。

亞州法律聯會政策主任與律師陳艷芬(Angela Chan)說:”當他19歲時去參加派對,跟另一群人發生打鬥,他開了槍,並未射中任何人,但是你知道這並非好事,結果他就被逮捕,並且以意圖謀殺被定罪。”

為此他服刑11年,綠卡也被取消,儘管已經改過自新,這個案底還是導致他在今年10月3日向移民執法局做例行報到時當場被拘禁,並被關押到現在。

他的案子獲得亞洲法律聯會的幫助,成功為他爭取到州長的特赦,進而可以向移民法庭提出要求,希望ICE撤銷遞解出境的命令。

陳艷芬說:”為了解決遞解出境問題,我們向州長要求特赦,這個特赦有助於取消州法定罪,該定罪是他綠卡被拿走的基礎。”

為什麼特赦能幫助他免於遭受遞解出境呢?這要從1996年實施的一系列聯邦移民法律說起。

陳艷芬說:”在1996年實施的移民法,導致綠卡持有人如果犯了罪,範圍很廣泛,包括輕罪,也包括重罪,甚至過去的犯罪,都會因此讓他們喪失綠卡,在法官面前也沒有太多訴訟程序,法官裁量權很有限,很難阻止他們被驅逐出境。”

因為有關法律,包括Pho在內,大批有案底的越南和柬埔寨難民,近期陸續遭特朗普政府下令驅逐出境,不過由於Pho犯的是州法,加州州長有權對他特赦,這也使得他喪失綠卡的理由不復存在,打開重新留在美國的管道,可以申請獲釋、撤銷驅逐出境,甚至重新取回綠卡。

陳艷芬說:”我相信你必須逐步去做,不過有了這個特赦,成功的機會非常大。”

上週五州長紐森特赦的4人當中,有3人都是面臨遞解出境的亞裔,特赦有望解決他們的移民案件。

下集的移民崎嶇之路專題,將為您報導有關特赦的規定,以及該如何申請特赦。

