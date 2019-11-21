移民崎嶇之路：曾服刑亞裔漢獲加州州長特赦免逐出境（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

上週五加州州長紐森特赦4名已經服過刑的罪犯，其中一人是住在奧克蘭的亞裔男子，這個特赦來得非常及時，讓他可能得以免遭驅逐出境，甚至可能恢復綠卡身分，本集的移民崎嶇之路專題，帶您探討當中的法律問題。

奧克蘭亞裔居民Saman Pho原本有一個美滿的家庭，和太太育有4名子女，他在1982年6歲時，以紅色高棉難民身分隨家人從柬埔寨移民到美國，並取得綠卡，不過由於生長條件貧困，年輕時犯下錯誤。

亞州法律聯會政策主任與律師陳艷芬（Angela Chan）說：”當他19歲時去參加派對，跟另一群人發生打鬥，他開了槍，並未射中任何人，但是你知道這並非好事，結果他就被逮捕，並且以意圖謀殺被定罪。”

為此他服刑11年，綠卡也被取消，儘管已經改過自新，這個案底還是導致他在今年10月3日向移民執法局做例行報到時當場被拘禁，並被關押到現在。

他的案子獲得亞洲法律聯會的幫助，成功為他爭取到州長的特赦，進而可以向移民法庭提出要求，希望ICE撤銷遞解出境的命令。

陳艷芬說：”為了解決遞解出境問題，我們向州長要求特赦，這個特赦有助於取消州法定罪，該定罪是他綠卡被拿走的基礎。”

為什麼特赦能幫助他免於遭受遞解出境呢？這要從1996年實施的一系列聯邦移民法律說起。

陳艷芬說：”在1996年實施的移民法，導致綠卡持有人如果犯了罪，範圍很廣泛，包括輕罪，也包括重罪，甚至過去的犯罪，都會因此讓他們喪失綠卡，在法官面前也沒有太多訴訟程序，法官裁量權很有限，很難阻止他們被驅逐出境。”

因為有關法律，包括Pho在內，大批有案底的越南和柬埔寨難民，近期陸續遭特朗普政府下令驅逐出境，不過由於Pho犯的是州法，加州州長有權對他特赦，這也使得他喪失綠卡的理由不復存在，打開重新留在美國的管道，可以申請獲釋、撤銷驅逐出境，甚至重新取回綠卡。

陳艷芬說：”我相信你必須逐步去做，不過有了這個特赦，成功的機會非常大。”

上週五州長紐森特赦的4人當中，有3人都是面臨遞解出境的亞裔，特赦有望解決他們的移民案件。

下集的移民崎嶇之路專題，將為您報導有關特赦的規定，以及該如何申請特赦。

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