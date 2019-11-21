理大仍有50人留守 稱會堅持到底（視頻）

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香港理工大學仍然被警方包圍，有人選擇離開，留守的人估計校內約有40、50人，他們說雖然衞生環境變差，但會堅持到底。

理大管理層再到校園，呼籲留守的人離開。理大攻防戰過後，校園一片混亂，門口頹垣敗瓦。

進去後，化學品、懷疑燃燒彈、防毒面具等一地都是，垃圾無人清理，吃過的食物、衣物、急救用品隨處見到，近飯堂傳出臭味，休息地方非常凌亂，滿布垃圾、雜物 。

理大副校長衞炳江、楊立偉、工程學院院長文効忠等管理層進入校園時遇到示威，阻擋他們的去路，這個男人說自己是廚師，連日來幫忙煮食，批評校方沒有盡力幫學生。管理層答應到飯堂幫忙清潔。

進到廚房，副校長幫男子戴好面巾，一眾管理層幫手清理垃圾桶，飯堂留下不少吃剩的飯菜和垃圾。副校說學校衛生環境很差，實驗室亦很多危險化學品被取走。

城大校長郭位亦來到理大，說知道有兩個城大學生在此，想找他們但不成功。

環境如何差，留守的人最清楚。21歲的阿傑本身是大專生，但就不是理大學生，他在這裏一星期，他說不只衛生問題，物資也開始短缺。

連日來都有人選擇離開，有人跟校長走，亦有人由救護員送院，阿傑說絕不會行出去自首。他表示開始習慣，認為多留一、兩個月也可以。

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