理大仍有50人留守 稱會堅持到底（視頻）

香港理工大學仍然被警方包圍,有人選擇離開,留守的人估計校內約有40、50人,他們說雖然衞生環境變差,但會堅持到底。

理大管理層再到校園,呼籲留守的人離開。理大攻防戰過後,校園一片混亂,門口頹垣敗瓦。

進去後,化學品、懷疑燃燒彈、防毒面具等一地都是,垃圾無人清理,吃過的食物、衣物、急救用品隨處見到,近飯堂傳出臭味,休息地方非常凌亂,滿布垃圾、雜物 。

理大副校長衞炳江、楊立偉、工程學院院長文効忠等管理層進入校園時遇到示威,阻擋他們的去路,這個男人說自己是廚師,連日來幫忙煮食,批評校方沒有盡力幫學生。管理層答應到飯堂幫忙清潔。

進到廚房,副校長幫男子戴好面巾,一眾管理層幫手清理垃圾桶,飯堂留下不少吃剩的飯菜和垃圾。副校說學校衛生環境很差,實驗室亦很多危險化學品被取走。

城大校長郭位亦來到理大,說知道有兩個城大學生在此,想找他們但不成功。

環境如何差,留守的人最清楚。21歲的阿傑本身是大專生,但就不是理大學生,他在這裏一星期,他說不只衛生問題,物資也開始短缺。

連日來都有人選擇離開,有人跟校長走,亦有人由救護員送院,阿傑說絕不會行出去自首。他表示開始習慣,認為多留一、兩個月也可以。

