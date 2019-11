舊金山警員使用武力後問責機制如何運作（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

根據一份最新報告顯示,舊金山警方在執勤時使用武力的比例,比3年前大幅下降近五成,究竟當警方使用武力後,問責的機制是怎樣運作?舊金山警委會的角色是什麼呢?

李艷紅(Yvonne Lee)及潘偉旋(Vincent Pang)都是前舊金山警察委員,他們表示,警委會是一個獨立於警方的個體,責任在於監管整個警察局的運作,制定局方的發展方向等,當然亦包括檢視警方使用武力的個案。

李艷紅表示,當有事發生時,警員的最基本守則不是動武,而是想辦法將緊張的局勢降溫。

李艷紅說:”如果可以減低對方的壓力,降溫,他們的憤怒或者驚慌,這樣就可以用我們所謂的Community Policing社區執法來緩和情況,但如果執法人士不但沒有降溫,反而是加溫,即是去煽動市民的驚懼,或者他們的驚慌,或者他們的憤怒,這樣就是造成一個不平衡的對峙。”

李艷紅表示,一旦必須動武,不論是使用警棍或開槍,該名警員必須要寫報告,然後交給上司,警局會展開內部調查,警察局局長會先檢視報告結果,再向警委會匯報。

如果警委會認為有深究的必要,就會召開一個公開的聽證會,詳細了解事件,這也是一個對公眾的學習過程,警方執法的部署是什麼,理由又是什麼,一旦發現警員有做錯的地方,警委會有權懲處。

此外,舊金山一旦發生涉及警員的槍擊案,內部調查主要由地檢處負責,潘偉旋認為這個機制亦有不足。

潘偉旋說:”如果舊金山發生涉及警員的槍擊案,不應該由舊金山的人來調查,而是應該由加州甚或聯邦政府去調查,或者交由一個鄰近的執法部門、警局與地檢處一直緊密合作,他們不應該互相調查。”

潘偉旋表示,找第三者來調查,不等於舊金山的武力使用守則能通用於其他城市或國家,畢竟美國對學槍擁槍的權利較大,其他地方是不能夠比擬的。

潘偉旋說:”我認為更重要的是,不同城市、州分及國家,可能互相學習,我想澄清的是,我認為美國的武力使用守則在多種情況下都不是最好的例子,但我們能從做不好的地方中學習,同時從做得好的事中學習,這個道理同樣適用於其他國家。”

李艷紅及潘偉旋表示,警方執法的權力是由人民賦予,職責當然是保護市民,因此歸根究柢,警方是應該向市民負責。

