舊金山警員使用武力後問責機制如何運作（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

根據一份最新報告顯示，舊金山警方在執勤時使用武力的比例，比3年前大幅下降近五成，究竟當警方使用武力後，問責的機制是怎樣運作？舊金山警委會的角色是什麼呢？

李艷紅（Yvonne Lee）及潘偉旋（Vincent Pang）都是前舊金山警察委員，他們表示，警委會是一個獨立於警方的個體，責任在於監管整個警察局的運作，制定局方的發展方向等，當然亦包括檢視警方使用武力的個案。

李艷紅表示，當有事發生時，警員的最基本守則不是動武，而是想辦法將緊張的局勢降溫。

李艷紅說：”如果可以減低對方的壓力，降溫，他們的憤怒或者驚慌，這樣就可以用我們所謂的Community Policing社區執法來緩和情況，但如果執法人士不但沒有降溫，反而是加溫，即是去煽動市民的驚懼，或者他們的驚慌，或者他們的憤怒，這樣就是造成一個不平衡的對峙。”

李艷紅表示，一旦必須動武，不論是使用警棍或開槍，該名警員必須要寫報告，然後交給上司，警局會展開內部調查，警察局局長會先檢視報告結果，再向警委會匯報。

如果警委會認為有深究的必要，就會召開一個公開的聽證會，詳細了解事件，這也是一個對公眾的學習過程，警方執法的部署是什麼，理由又是什麼，一旦發現警員有做錯的地方，警委會有權懲處。

此外，舊金山一旦發生涉及警員的槍擊案，內部調查主要由地檢處負責，潘偉旋認為這個機制亦有不足。

潘偉旋說：”如果舊金山發生涉及警員的槍擊案，不應該由舊金山的人來調查，而是應該由加州甚或聯邦政府去調查，或者交由一個鄰近的執法部門、警局與地檢處一直緊密合作，他們不應該互相調查。”

潘偉旋表示，找第三者來調查，不等於舊金山的武力使用守則能通用於其他城市或國家，畢竟美國對學槍擁槍的權利較大，其他地方是不能夠比擬的。

潘偉旋說：”我認為更重要的是，不同城市、州分及國家，可能互相學習，我想澄清的是，我認為美國的武力使用守則在多種情況下都不是最好的例子，但我們能從做不好的地方中學習，同時從做得好的事中學習，這個道理同樣適用於其他國家。”

李艷紅及潘偉旋表示，警方執法的權力是由人民賦予，職責當然是保護市民，因此歸根究柢，警方是應該向市民負責。

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