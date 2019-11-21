Facebook計劃在Fremont市建超大園區

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Facebook計劃在東灣Fremont市興建超大園區，佔地約100萬平方英尺。

Facebook相中的地點位於Ardenwood Park，在Dumbarton Circle邊，Kaiser Drive夾Campus Drive的一大塊地，有許多空置的辦公樓，施工人員正在整地，要將這些建築物夷為平地．

Facebook的總部在84號公路的另一端Menlo Park，現在要在橋的東端興建超大園區，目的是希望能夠減少員工的通勤時間，同時東灣的房價也比中半島稍微便宜一些．

有從Hayward到這附近上班的通勤者表示，交通會更糟：”我們的通勤已經很糟，我今天跟同事說，以後交通會多兩三倍。”

佛利蒙市長高敘加表示：”我們一直在與Facebook合作，從戰略上規劃基於住房平衡和增加公共交通選擇的解決方案，我們歡迎所有企業尋求擴充的機會，也了解要非常謹慎的規劃，以確保生活品質得以持續。”

另外，Amazon也在Milpitas的北McCarthy成立送貨中心，共有3個大倉庫，30多萬平方英尺。

Milpitas市長Rich Tran說，現在矽谷已經延伸到東灣，主要原因是中半島的租金太貴，Amazon將會帶來將近300個工作機會，市長說會推出更多的可負擔房屋。

Tran說：”每一次帶來職位都是好事，回頭看十年前都沒有工作，所以我們寧要2019，也不要2009。”

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