Facebook計劃在Fremont市建超大園區

Facebook計劃在東灣Fremont市興建超大園區,佔地約100萬平方英尺。

Facebook相中的地點位於Ardenwood Park,在Dumbarton Circle邊,Kaiser Drive夾Campus Drive的一大塊地,有許多空置的辦公樓,施工人員正在整地,要將這些建築物夷為平地.

Facebook的總部在84號公路的另一端Menlo Park,現在要在橋的東端興建超大園區,目的是希望能夠減少員工的通勤時間,同時東灣的房價也比中半島稍微便宜一些.

有從Hayward到這附近上班的通勤者表示,交通會更糟:”我們的通勤已經很糟,我今天跟同事說,以後交通會多兩三倍。”

佛利蒙市長高敘加表示:”我們一直在與Facebook合作,從戰略上規劃基於住房平衡和增加公共交通選擇的解決方案,我們歡迎所有企業尋求擴充的機會,也了解要非常謹慎的規劃,以確保生活品質得以持續。”

另外,Amazon也在Milpitas的北McCarthy成立送貨中心,共有3個大倉庫,30多萬平方英尺。

Milpitas市長Rich Tran說,現在矽谷已經延伸到東灣,主要原因是中半島的租金太貴,Amazon將會帶來將近300個工作機會,市長說會推出更多的可負擔房屋。

Tran說:”每一次帶來職位都是好事,回頭看十年前都沒有工作,所以我們寧要2019,也不要2009。”

