民主黨總統候選人就特朗普彈劾調查發表看法

民主黨總統候選人辯論會週三晚在喬治亞州亞特蘭大舉行,出席的有拜登、桑德斯、華倫、賀錦麗、Pete Buttigieg和華裔企業家楊安澤等總共10人,辯論一開始,候選人們就針對特朗普總統的彈劾調查案發表了看法。

加州聯邦參議員賀錦麗說:”正義會顯示在投票結果上。”

前副總統拜登說:”我從彈劾程序中學到一些東西,特朗普不想讓我成為候選人。”

10為參選人都希望能夠借助這個辯論舞台脫穎而出。

明州聯邦參議員Amy Klobuchar說:”如果你覺得女性不能夠戰勝特朗普,普洛西每天都在擊敗特朗普。”

South Bend市長Pete Buttigieg說:”我從沒想過自己會登上福布斯雜誌,他們根據所有候選人的財富做了一篇報導,而我是這台上最不富有的人。”

這次辯論的主要議題包括氣候變化、經濟、外交政策,以及全民健保。

麻省聯邦參議員華倫說:”讓我們帶領更多的人加入,讓更多的美國人獲得幫助。”

億萬富翁Tom Steyer說:”我是這裡唯一一個會將氣候變化放在首位的人。”

前副總統拜登則攻擊了民主黨的健保主張。

拜登說:”大部分民主黨人不支持全民健保,我們應該在Obamacare基礎上尋找方法。”

對於在民調上領先的參選人,比如拜登、華倫、桑德斯,還有Pete Buttigieg,這場辯論旨在保住民心,但是對於那些民調落後的參選人來說,則是生死存亡的關鍵。

企業家楊安澤說:”作為國家的領導人,我認為應該關注21世紀真正的威脅。”

Steyer說:”如果你希望美國有大膽的改變,你就必須選擇一個與眾不同的人來領導。”

