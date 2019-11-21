民主黨總統候選人就特朗普彈劾調查發表看法

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統候選人辯論會週三晚在喬治亞州亞特蘭大舉行，出席的有拜登、桑德斯、華倫、賀錦麗、Pete Buttigieg和華裔企業家楊安澤等總共10人，辯論一開始，候選人們就針對特朗普總統的彈劾調查案發表了看法。

加州聯邦參議員賀錦麗說：”正義會顯示在投票結果上。”

前副總統拜登說：”我從彈劾程序中學到一些東西，特朗普不想讓我成為候選人。”

10為參選人都希望能夠借助這個辯論舞台脫穎而出。

明州聯邦參議員Amy Klobuchar說：”如果你覺得女性不能夠戰勝特朗普，普洛西每天都在擊敗特朗普。”

South Bend市長Pete Buttigieg說：”我從沒想過自己會登上福布斯雜誌，他們根據所有候選人的財富做了一篇報導，而我是這台上最不富有的人。”

這次辯論的主要議題包括氣候變化、經濟、外交政策，以及全民健保。

麻省聯邦參議員華倫說：”讓我們帶領更多的人加入，讓更多的美國人獲得幫助。”

億萬富翁Tom Steyer說：”我是這裡唯一一個會將氣候變化放在首位的人。”

前副總統拜登則攻擊了民主黨的健保主張。

拜登說：”大部分民主黨人不支持全民健保，我們應該在Obamacare基礎上尋找方法。”

對於在民調上領先的參選人，比如拜登、華倫、桑德斯，還有Pete Buttigieg，這場辯論旨在保住民心，但是對於那些民調落後的參選人來說，則是生死存亡的關鍵。

企業家楊安澤說：”作為國家的領導人，我認為應該關注21世紀真正的威脅。”

Steyer說：”如果你希望美國有大膽的改變，你就必須選擇一個與眾不同的人來領導。”

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