中國公司控告矽谷科威資本華裔創辦人竊取8千萬投資金（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國環球實業投資有限公司向南灣Santa Clara縣法庭遞交訴狀，控告矽谷風險投資公司科威資本的創辦人鍾子威（Andrew Chung）違反信託條款，透過秘密更改合同文字竊取環球實業8,000萬美元投資金。

根據法庭訴狀，被告人鍾子威是風險投資公司1955 Capital，即科威資本的創辦人，原告則是中國著名的產業新城運營商中國華夏幸福（CFLD）子公司，環球實業投資有限公司（Global Industrial Investment Limited，簡稱GIIL）。

雙方在2015年簽署一項合同，環球實業同意將一筆資金。分別放入由鍾子威管理的1955 China Fund，以及1955 Capital Fund名下。

訴狀稱，環球實業認為鍾子威和他名下的兩個基金單方面更改了合同，並在環球實業投資大約一年後，才向環球實業提供更改過的文件。

原告一方的律師表示，證據顯示鍾子威透過秘密更改交易條款，以竊取環球實業投資的8,000萬美元，原告指鍾子威的行為違反了他對環球實業的信託義務。

原告方律師還聲稱，環球實業在中國也有提告鍾子威及其妻子Coral Chung有類似欺詐行為，環球實業希望透過訴訟，向鍾子威夫婦追討8,000萬美元投資金，以及2,820萬美元補償金。

本台向被告鍾子威查詢，不過至今尚未得到回覆。

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