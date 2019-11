中國公司控告矽谷科威資本華裔創辦人竊取8千萬投資金（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國環球實業投資有限公司向南灣Santa Clara縣法庭遞交訴狀,控告矽谷風險投資公司科威資本的創辦人鍾子威(Andrew Chung)違反信託條款,透過秘密更改合同文字竊取環球實業8,000萬美元投資金。

根據法庭訴狀,被告人鍾子威是風險投資公司1955 Capital,即科威資本的創辦人,原告則是中國著名的產業新城運營商中國華夏幸福(CFLD)子公司,環球實業投資有限公司(Global Industrial Investment Limited,簡稱GIIL)。

雙方在2015年簽署一項合同,環球實業同意將一筆資金。分別放入由鍾子威管理的1955 China Fund,以及1955 Capital Fund名下。

訴狀稱,環球實業認為鍾子威和他名下的兩個基金單方面更改了合同,並在環球實業投資大約一年後,才向環球實業提供更改過的文件。

原告一方的律師表示,證據顯示鍾子威透過秘密更改交易條款,以竊取環球實業投資的8,000萬美元,原告指鍾子威的行為違反了他對環球實業的信託義務。

原告方律師還聲稱,環球實業在中國也有提告鍾子威及其妻子Coral Chung有類似欺詐行為,環球實業希望透過訴訟,向鍾子威夫婦追討8,000萬美元投資金,以及2,820萬美元補償金。

本台向被告鍾子威查詢,不過至今尚未得到回覆。

