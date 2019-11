《人民日報》披露鄭文傑涉嫖妓片段（視頻）

【i-CABLE】

中國內地官媒《人民日報》公開前英國駐港總領事館職員鄭文傑到深圳會所的閉路電視片段,又公開他承認犯案的認罪片,片段中,鄭文傑表示羞愧,拒絕通知家人及律師。

這段獲深圳羅湖公安官方微博轉發的閉路電視片段,標明鄭文傑7月中下旬至8月初,在7月23日、31日及8月8日半個月內三度到同一間在羅湖的會所。

他三次均穿上深色上衣、白色短褲入房。更衣後,由一名女士帶入房間,每次逗留約3小時才離開。

影片最後一日的日期是8月8日,亦即是鄭文傑在西九龍高鐵站過境回港時被押返深圳拘留當晚,鄭文傑被捕後在鏡頭前承認犯案,說覺得羞愧,拒絕通知家人和律師協助。

深圳警方重申鄭文傑已對嫖娼的違法事實供認不諱,違反《治安管理處罰法》,在8月9日被判罰行政拘留15日。

公安機關期間依法保障其各項合法權益,又說拘留所的醫生亦在鄭文傑獲釋前幫他做了全面檢查,證實他身體狀況良好,否認以酷刑對待鄭文傑的指控。

鄭文傑週三在網上自白拘留期間受嚴刑虐待,被威迫承認嫖娼及拍認罪片段,他承認被捕前有去過按摩。

英國外交部指已向正尋求庇護的鄭文傑及其未婚妻提供協助,包括協助兩人到英國。

