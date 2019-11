【i-CABLE】

中國外長王毅批評美國國會通過法案,是要搞亂、甚至毀掉香港,強調任何挑戰中國制度和發展道路的圖謀都是徒勞。

王毅在北京會見美國前國防部長科恩,在開場白中,不點名提到《香港人權與民主法案》衝擊兩國多年來建立的互信,不利世界和平穩定。

王毅表明任何挑戰中國制度和發展道路的圖謀都是徒勞,到閉門會面時,王毅更表明中方嚴正立場,明確提到所謂的人權與民主法案,企圖以一國國內法,干涉別國內政、何談民主,無視香港違法暴力行徑造成的破壞,何談人權。

王毅形容法案發出縱容暴力犯罪份子的錯誤信號,其實是要搞亂、甚至毀掉香港,是對中國內政的赤裸裸干涉,亦嚴重損害香港同胞共同和根本利益,強調中方堅決反對不會允許任何破壞香港繁榮穩定,破壞”一國兩制”的企圖得逞。

