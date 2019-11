【i-CABLE】

柏克萊加大的共和黨學生組織,週三晚邀請保守派作家Ann Coulter進行演說,引來幾百人在校園內示威,有幾人被捕。

演說在週三晚9點於柏克萊加大Wheeler Hall舉行,在活動開始前,已經有大批示威者在場外聚集和呼叫口號,嘗試阻止Coulter進行演說,並阻止人們進入會場。

校園警方在會場外設置大型水馬,讓開一條路給參加活動的人進入會場,而在演說剛開始時,場內一名女子開始大聲叫囂,被保安人員鎖上手銬,帶出場外。

學校發言人指,週三晚有最少7名示威者被捕,但未知什麼原因被捕。

直至晚上11點之後,仍然有示威者在現場抗議。

Coulter兩年前曾計劃在柏克萊加大進行演說,但因為校園暴力示威而取消。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。