東灣Union City週三凌晨發生槍擊案,兩人在一輛停泊在路旁的車內被人開槍擊中受傷。

警方稱,兩名受害人都居住在Union City,事發於凌晨12時半左右,二人乘坐的汽車當時停在8街夾C街的附近,另一輛汽車駛至停下,車中人突然向受害人的汽車開槍。

其中一名受害人背部中一槍,另一人腿部中槍,二人已送院救治,沒有生命危險。

警方尚未公布疑犯的資料,任何人如能對案件提供消息,請聯絡Union City警局,電話:(510) 675-5216,或電郵往:[email protected]

