特朗普總統重申,如果無法與中國達成貿易協議,便將調高進口中國貨關稅。

彭博新聞則引述消息指,中美就首階段貿易協議磋商大概進入最後階段,指中方要求協議條款包括,取消兩國於5月因談判破裂而互相加徵的關稅。

消息指,可能涉及9月已實施及預定12月生效的關稅。

