美國駐歐盟大使稱在特朗普指示下參與利益輸送

針對特朗普總統彈劾案調查的聽證,週三繼續有多名證人作證,當中包括美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland),他表示,在特朗普的指示下,他與其他人都有份參與利益輸送的安排。

在週三國會眾議院對特朗普彈劾案調查聽證的第4天公開作證,美國駐歐盟大使桑德蘭週三開始陳詞時表示,根據白宮的電話和白宮的會面,他承認在特朗普的快速指示下,他與其他人都有份參與安排與烏克蘭的利益輸送。

桑德蘭說:”有沒有’利益輸送’?正如我之前作證關於要求與白宮通電話和白宮會面,答案是’有’。”

桑德蘭續道:”朱利安尼知會佩里部長和Volker大使等人,特朗普總統希望取得澤連斯基總統的公開聲明,答應調查能源公司Burisma和2016美國大選。”

桑德蘭又說,白宮的通話和白宮的會面都是有先決條件,就是特朗普渴望烏克蘭展開調查,可能是明年大選中一名民主黨籍對手是否有貪腐,以換取特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮會面,此舉已經不是秘密。

他又說,其實每個人都知情,包括國務卿蓬佩奧。

他又指出,在烏克蘭問題上,特朗普下令外交官與特朗普的私人律師朱利安尼合作,將調查的要求轉達給烏克蘭官員。

針對桑德蘭的開庭陳詞,眾議院情報委員會主席Adam Schiff要求國務院交出相關紀錄文件,並向蓬佩奧和特朗普發出警告。

共和黨人就譴責整個作證過程好像做馬戲表演,又形容那些證詞好像是講故事時間。

