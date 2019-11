香港律政司長建議鄭文傑將指控報告中國當局

【i-CABLE】

香港律政司司長鄭若驊在中國駐倫敦大使館會見傳媒,指不評論鄭文傑事件,建議他將指控報告中國當局。她又透露早前倒地受傷,左手手腕脫臼及骨折,相信未來3個月至一年都未能完全康復。

鄭若驊在英國當地時間星期三在中國駐倫敦大使館會見多間傳媒,被問及英國駐港總領事館前職員鄭文傑指控在內地被國安虐待逼供的事,路透社引述鄭若驊表示,現階段未掌握任何資料或詳情,不適宜評論事件,但建議他向中國有關當局報告這件事。

有記者問她鄭文傑可怎樣向中國報告,被中國當局虐待的事呢?鄭若驊指總會有渠道向中國當局或者特區政府報告,如果香港接獲報告,她會審視在香港法律及司法管轄權之下,有甚麼可以做到。

高等法院早前裁定特區政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲,隨即被法工委批評裁決錯誤,鄭若驊指要相信香港的司法獨立,會在尊重法治的情況下,繼續完成相關法律程序。

她上星期在倫敦出席演講時被大批人包圍,倒地受傷,中國環球電視網就報道,鄭若驊在記者會首度透露傷勢,指左手手腕脫臼及骨折,要用鋼釘固定,醫生稱她的左手最少在未來3個月至一年都不能完全康復,又指她正中神經受壓,將來可能要做手術來舒緩,她已向事件報警。

