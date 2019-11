【KTSF 梁秋玉報導】

史丹福大學上週末又發生兩宗學生懷疑被落藥迷姦的案件。

史丹福大學公共安全部門表示,他們尚未找到證據證實兩宗案件是否與下藥有關,但在發給學生的警示電郵中,呼籲知情人士向校警提供線索。

第一宗案件發生在上星期五,一名女生報稱,相信自己是在飲酒和吸食大麻後被落藥。

而上星期六,又有另一位女生稱,在喝用南瓜香料拿鐵咖啡後出現她不熟悉的反應。

最近6個星期,史丹福共發生6宗疑似飲品中被下藥的案件,在第一宗舉報的事件,一名女生被驗出對迷姦藥有陽性反應。

