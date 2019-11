舊金山週一發生兩宗劫案 受害人都是華裔

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山週一晚上發生持槍搶劫案以及入屋搶劫案,受害人是華裔,其中一名男事主在等候約會對象時開錯門,賊人入屋搬走事主的夾萬。

警方資料顯示,入屋搶劫案現場是Castro區Collingwood街200號地段一棟住宅。

警方表示,週一晚將近午夜,亞裔男事主在家等候約會對象時,兩名非洲裔男人叩門,男事主開門後,賊人用槍指著事主,並推撞他,然後在屋裡搶走一個夾萬以及事主的手機,夾萬裡面有幾千元現金。

事主受了輕傷,不過沒有生命危險。

另外,週一晚8點左右,在Bernal Heights附近發生搶劫案,現場是Andover街700號地段。

警方表示,60歲華裔女事主回家時,在家門口的樓梯遇劫,一名非洲裔男子用槍柄擊打女事主的頭,導致她失去知覺。

賊人搶走事主的手袋,以及兩部iPad平板電腦,事主需要送院治療,沒有生命危險。

