舊金山週一發生兩宗劫案 受害人都是華裔

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山週一晚上發生持槍搶劫案以及入屋搶劫案，受害人是華裔，其中一名男事主在等候約會對象時開錯門，賊人入屋搬走事主的夾萬。

警方資料顯示，入屋搶劫案現場是Castro區Collingwood街200號地段一棟住宅。

警方表示，週一晚將近午夜，亞裔男事主在家等候約會對象時，兩名非洲裔男人叩門，男事主開門後，賊人用槍指著事主，並推撞他，然後在屋裡搶走一個夾萬以及事主的手機，夾萬裡面有幾千元現金。

事主受了輕傷，不過沒有生命危險。

另外，週一晚8點左右，在Bernal Heights附近發生搶劫案，現場是Andover街700號地段。

警方表示，60歲華裔女事主回家時，在家門口的樓梯遇劫，一名非洲裔男子用槍柄擊打女事主的頭，導致她失去知覺。

賊人搶走事主的手袋，以及兩部iPad平板電腦，事主需要送院治療，沒有生命危險。

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